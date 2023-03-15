Навсегда избавьтесь от ржавчины на любых поверхностях с помощью самодельного средства

Влага может вызвать коррозию на металлических поверхностях. Однако существует эффективный и экономичный способ решения проблемы ржавчины на любых металлических предметах. Не нужно тратить много времени и денег на дорогие средства.

Один из способов заключается в использовании обычных веществ, таких как перекись водорода, лимонная кислота, соль и сода. Эти средства могут помочь в удалении ржавчины и сохранении металлических поверхностей от дальнейшего повреждения. Об этом лайфхаке пишет издание Sante plus.

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Возьмите таз та влейте 300 мл перекиси водорода, 80 г лимонной кислоты и 15 г соли;

Смешайте все компоненты, пока они не растворятся;

Положите в смесь ржавый прибор и через несколько часов ржавчина исчезнет.

Затем вы заметите, что смесь, которую вы создали, начнет образовывать пену, и раствор станет темнее. Это говорит о том, что ржавчина начинает отходить.

Проверьте температуру раствора: реакция пройдет успешно, если температура достигнет около 60°C. После этого подождите еще 20 минут или чуть больше и извлеките предмет из раствора. Протрите его тряпкой, смоченной в этой же смеси.

Далее, в остальном налейте воду в чистый таз и добавьте чуть-чуть пищевой соды. Поместите предмет в раствор, затем потрите его щеткой, чтобы удалить остатки ржавчины.

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