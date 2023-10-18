Призовете в свою жизнь неудачи и беды: почему осенью нельзя сушить одежду на улице и другие приметы осени

Осень – пора перемен, сбора урожая и слежки за природой во время приближения зимы. С нынешним сезоном связаны многочисленные приметы и обычаи, о которых рассказывает Ukr.Media. Давайте рассмотрим, какие вещи лучше избегать осенью, чтобы избежать негативных последствий.

Собирать последние плоды

Считается, что последние плоды в саду или огороде не должны быть собраны до весны, поскольку они остаются в пищу для духов природы и могут принести удачу в следующем сезоне.

Начинать большие стройки

Осень – время, когда энергия природы замедляется, и начало большого строительства или ремонта может привести к проблемам. Лучше довериться природному циклу и отложить строительство до весны.

Сушить вещи на улице

Влажность воздуха увеличивается осенью и сушка тканей на улице может быть неблагоприятной. По приметам это может привести к проблемам в вашем доме, поэтому лучше сушить вещи внутри помещения.

Начинать новые проекты

Осень считается не лучшим временем для начала новых дел или проектов. По народным верованиям лучше завершить уже начатые задачи и готовиться к зиме.

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Срывать паутину

По верованиям, срыв паутины осенью может привести к негативным событиям. Паутина считается защитой от злых духов и отрицательных энергий, поэтому не разрушайте ее.

Использовать сухие листья

Сухие осенние листья ассоциируются с увяданием. Некоторые люди могут придумать применение для него, но лучше его следует выбросить.

Выбрасывать последний кусок пищи

Последний кусок хлеба или другой пищи считается символом благополучия. Приметы советуют не выбрасывать последний кусок, потому что это может привести к неудачам и принести негатив в вашей жизни.

Напомним, мы уже писали, какие приметы о деньгах действительно работают.

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