Назван ТОП-5 лучших авто до $4000 в Украине

Украинский автомобильный рынок имеет много заманчивых предложений для тех, кто в поисках надежного транспортного средства по приемлемой стоимости. Даже если ваш бюджет ограничен суммой в 4000 долларов, существуют варианты, которые заслуживают внимания.

Хоть эти машины уже далеко не новые, однако при должном обслуживании они продолжают быть надежными помощниками. Издание Телеграф составило список из пяти моделей, которые рекомендуется рассмотреть при покупке автомобиля в ценовом сегменте до 4000 долларов на рынке Украины.

Kia Cerato

Этот корейский седан отличается своей надежностью и экономичностью, он идеально подходя для ежедневных поездок по городу.

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Renault Kangoo

Это авто предлагает высокую практичность и просторный салон вместе с превосходной экономией топлива, что делает его отличным выбором.

Toyota Yaris

Эта модель является символом надежности и топливной экономичности, а также обеспечивает легкость управления, что делает ее оптимальной для вождения в условиях города.

Skoda Fabia

Этот автомобиль является воплощением европейских традиций в автопроме, он отличается низкими затратами на обслуживание, надежностью и комфортом во время езды.

Audi A6

На рынке Украины можно найти варианты этой модели даже в премиум сегменте по цене до 4000 долларов. Этот автомобиль известен своей надежностью и комфортом и доступен с автоматической коробкой передач.

Напомним, ранее мы писали о ТОП-10 лучших семейных кроссоверов на вторичном рынке.

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