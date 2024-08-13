Експерти назвали ТОП-5 надійних вживаних авто до $10 000

В сучасному світі придбання авто становить значний фінансовий тягар для багатьох громадян України, особливо для старшого покоління, яке прагне до раціонального використання своїх коштів. Вибір автомобіля з пробігом може стати вигідним рішенням, дозволяючи зекономити значну суму коштів у порівнянні з покупкою нової машини.

Проте доступна вартість не завжди є синонімом успішної покупки – важливо, щоб авто було довговічним та надійним. Видання GO проаналізувало ринок вживаних автомобілів і виокремило п'ять оптимальних варіантів бюджетних авто з пробігом, вартість яких складає приблизно 10 000 доларів. Про це пише ampercar.com.

1. Toyota Camry 2012 року

Компанія Kelley Blue Book відзначає, що 2012 рік був сприятливим для автомобілів з цінником до $10,000, і Toyota Camry 2012 року стоїть серед лідерів. Ця модель завжди славилася своєю комфортабельністю та безпекою. Ці якості актуальні й донині, до того ж їх доповнює відмінна економія пального. Це ідеальний варіант для тих, хто шукає доступний та надійний сімейний автомобіль з низькими витратами на обслуговування.

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2. Honda Accord 2012 року

Honda Accord завжди була в числі бажаних автомобілів, і модель 2012 року не виняток, пропонуючи не лише привабливу ціну, але й, за словами Kelley Blue Book, "збалансовану динаміку водіння" та просторий салон. Цей автомобіль є синтезом комфорту та управління, що робить його ідеальним вибором для зрілих водіїв.

3. Volkswagen CC 2013 року

Згідно з рейтингом U.S. News & World Report, Volkswagen CC 2013 року увійшов до переліку найбільш надійних авто за ціною до $10,000. З оцінкою від J.D. Power у 80 балів зі 100, цей автомобіль можна придбати приблизно за $8,000 (або 336,000 гривень). Він вирізняється розкішним салоном, відмінним прискоренням та стандартною системою двозонного клімат-контролю.

4. Toyota Corolla 2013 року

Toyota Corolla 2013 року також заслуговує уваги, як зазначає Kelley Blue Book, ця модель "тихо виконує свої завдання, будучи доступною, скромною та надійною". Версія LE оснащена круїз-контролем, електросклопідіймачами та автоматичною КПП, що робить її комфортною для повсякденного використання.

5. Mazda3 2013 року

Mazda3 славиться своєю надійністю та доступністю. U.S. News & World Report відзначає її "спортивну керованість" і підкреслює, що моделі з двигуном SkyActiv мають паливну ефективність 8.4/6.0 л/100 км (місто/шосе). З оцінкою від J.D. Power у 81 бал зі 100 Mazda3 є прекрасним вибором для автолюбителів, які цінують економічність та динаміку водіння.

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