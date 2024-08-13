Эксперты назвали ТОП-5 надежных подержанных авто до $10 000

В современном мире приобретение авто составляет значительное финансовое бремя для многих граждан Украины, особенно для старшего поколения, которое стремится к рациональному использованию своих средств. Выбор автомобиля с пробегом может стать выгодным решением, позволяя сэкономить значительную сумму средств по сравнению с покупкой новой машины.

Однако доступная стоимость не всегда является синонимом успешной покупки - важно, чтобы авто было долговечным и надежным. Издание GO проанализировало рынок подержанных автомобилей и выделило пять оптимальных вариантов бюджетных авто с пробегом, стоимость которых составляет примерно 10 000 долларов. Об этом пишет ampercar.com.

1. Toyota Camry 2012 года выпуска

Компания Kelley Blue Book отмечает, что 2012 год был благоприятным для автомобилей с ценником до $10,000, и Toyota Camry 2012 года стоит среди лидеров. Эта модель всегда славилась своей комфортабельностью и безопасностью. Эти качества актуальны и по сей день, к тому же их дополняет отличная экономия топлива. Это идеальный вариант для тех, кто ищет доступный и надежный семейный автомобиль с низкими затратами на обслуживание.

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2. Honda Accord 2012 года

Honda Accord всегда была в числе желанных автомобилей, и модель 2012 года не исключение, предлагая не только привлекательную цену, но и, по словам Kelley Blue Book, "сбалансированную динамику вождения" и просторный салон. Этот автомобиль является синтезом комфорта и управления, что делает его идеальным выбором для зрелых водителей.

3. Volkswagen CC 2013 года

Согласно рейтингу U.S. News & World Report, Volkswagen CC 2013 года вошел в перечень самых надежных авто по цене до $10,000. С оценкой от J.D. Power в 80 баллов из 100, этот автомобиль можно приобрести примерно за $8,000 (или 336,000 гривен). Он отличается роскошным салоном, отличным ускорением и стандартной системой двухзонного климат-контроля.

4. Toyota Corolla 2013 года

Toyota Corolla 2013 года также заслуживает внимания, как отмечает Kelley Blue Book, эта модель "тихо выполняет свои задачи, будучи доступной, скромной и надежной". Версия LE оснащена круиз-контролем, электростеклоподъемниками и автоматической КПП, что делает ее комфортной для повседневного использования.

5. Mazda3 2013 года

Mazda3 славится своей надежностью и доступностью. U.S. News & World Report отмечает ее "спортивную управляемость" и подчеркивает, что модели с двигателем SkyActiv имеют топливную эффективность 8.4/6.0 л/100 км (город/шоссе). С оценкой от J.D. Power в 81 балл из 100 Mazda3 является прекрасным выбором для автолюбителей, которые ценят экономичность и динамику вождения.

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