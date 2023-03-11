Названы 3 породы собак, которые приносят удачу своим хозяевам

Собаки – верные и любящие животные, способные приносить удачу своим хозяевам. В народной традиции существует несколько примет, связанных с породами собак, которые считаются символами счастья и благополучия.

Читайте также: Ученые назвали породы собак, которые не смогут выжить, если на Земле исчезнут люди

Одна из таких собак – это щенок японской породы Акита-ину. По народным поверьям, эти собаки помогают сохранить богатство и здоровье своего хозяина, а также отводят негативную энергию от дома. Они также считаются символами изобилия и успеха.

Другая порода, связанная с приметами – это Белоснежка (West Highland White Terrier). По поверьям, эти собаки приносят удачу в бизнесе и финансах, а также помогают сохранить гармонию в доме. Они также известны своей энергией и упорством, что помогает им добиваться поставленных целей.

Также есть поверье о породе собак Басенджи. По поверьям, эти собаки помогают сохранить гармонию и мир в семье, а также уводят негативную энергию от дома. Они считаются символами чистоты и духовности.

В общем, несмотря на то, какую породу собаки вы выбрали, они всегда будут преданными и любящими животными, способными принести вам радость и здоровье. Поэтому не учитывайте приметы и выберите ту породу, которая вам по душе и с которой вы сможете хорошо ладить.

Напомним, эксперты Американского химического общества объяснили, почему собакам нельзя есть шоколад.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!