Названы 4 продукта, которые эффективно улучшают состояние кожи

То, что мы выбираем для своего питания, играет немаловажную роль в сохранении нашего здоровья и внешнего вида. Не следует забывать, что последствия нашего питания становятся видимыми со временем.

Изменения в организме не наступают внезапно. При длительном дефиците необходимых пищевых веществ наш организм теряет свою компенсаторную силу, и никакие косметические процедуры или дорогостоящая косметика не способны восстановить здоровье и вид кожи.

Вот несколько полезных продуктов, которые могут способствовать здоровью и внешнему виду:

Молочные и кисломолочные продукты, содержащие витамин А. Яйца как источник легкоусвояемого белка и важных веществ. Ягоды с высоким содержанием антиоксидантов. Томаты, богатые антиоксидантом ликопеном. Лосось, грецкие орехи, семена льна и здоровые масла, как источник жирных кислот. Цельнозерновой хлеб из пшеницы и ржи, богатый селеном. Овощи с антиоксидантами помогают защищать клетки от повреждений.

Информацией поделилась диетолог Оксана Скиталинская.

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Эти продукты способствуют здоровью кожи и внутреннему здоровью, поэтому важны для нашего общего самочувствия и вида.

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