Названы 5 льгот для пенсионеров, о которых вы могли не знать

Льготы для пенсионеров охватывают различные социальные и финансовые привилегии, предоставляемые пожилым людям. Эти инициативы направлены на уменьшение финансового бремени на эту категорию населения.

В Украине для пожилых людей действует система льгот, которая охватывает различные сферы, такие как финансовая помощь, транспортные услуги и жилищные условия. Об этом пишет 24 канал.

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Однако, далеко не все пенсионеры осведомлены о пяти самых распространенных льготах и услугах, которые они могут получить бесплатно или с весомой скидкой:

Пенсионеры имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте и пригородных маршрутах. Они также могут путешествовать пригородными поездами бесплатно, предъявив свое пенсионное удостоверение. Жители сельской местности, работающие в сфере культуры, медицины или образования, освобождаются от оплаты жилищно-коммунальных услуг. Все пенсионеры имеют право на бесплатную юридическую помощь или могут воспользоваться ею с большой скидкой. У пенсионеров есть возможность получить субсидии на оплату коммунальных услуг. На сегодня пенсионеры освобождены от уплаты земельного налога.

Напомним, ранее UAportal более подробно рассказывал, кто из украинцев имеет право на 100% льготы на коммуналку.

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