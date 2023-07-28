Названы 5 основных ошибок во время стирки кроссовок в машинке

Кроссовки – незаменимый вид обуви для активного образа жизни, но их регулярное использование может привести к загрязнениям и порче внешнего вида.

Чтобы сохранить кроссовки в идеальном состоянии, советуем придерживаться нескольких важных шагов во время стирки в стиральной машине.

Прежде всего – перед стиркой обуви следует тщательно вычистить от грязи и пыли. Используйте щетку для устранения загрязнения.

Перед тем, как положить кроссовки в стиральную машину, зашнуруйте их или вытяните шнурки и постирайте их отдельно хозяйственным мылом. Это поможет избежать повреждения машинки во время стирки, так как жесткие кончики шнурков могут застрять в отверстиях барабана.

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Используйте специальный порошок для стирки обуви, не содержащий агрессивных веществ, способных повредить материал, из которого изготовлены кроссовки. Также не стоит во время стирки обуви добавлять кондиционер, поскольку когда кроссовки будут высыхать, на них проявятся пятна.

Во время стирки в машине выберите режим 30-40 градусов или щекотливый режим: это поможет сохранить их форму и цвет.

Избегайте использования отбеливателя.

Сушите кроссовки на воздухе, избегайте прямых солнечных лучей.

Помните, что правильный уход за кроссовками может значительно продлить их службу и сохранить внешний вид.

Напомним, что запах изношенной обуви может быть неприятным и обескураживающим. Существуют проверенные и испытанные методы, которые помогают уменьшить и удалить неприятный запах из обуви.

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