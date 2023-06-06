Названы энергетические вампиры по знаку зодиака: лучше с ними не связываться

Энергетические вампиры – это люди, крайне токсичные и забирающие энергию у других. Они могут буквально излучать негатив или же скрывать свои истинные эмоции и намерения, но рядом с ними люди чувствуют себя плохо.

По словам астрологов, энергетическими вампирами можно назвать четыре знака зодиака. Речь идет о Стрельцах, Скорпионах, Рыбах и Весах.

Стрелец

Стрельцов лучше избегать! Эти люди не могут строить стабильные отношения с другими. Обычно это связано с глубоко укоренившимися психологическими проблемами, на которые они надевают на маску оптимизма. Уроженцы знака манипулируют людьми, используя их в своих интересах.

Скорпион

Скорпионы сосредоточены прежде всего на себе и своих целях. Из-за этого они не обращают особого внимания на окружающих людей. Ими руководят исключительно эгоистичные побуждения, поэтому о преданности в дружбе или верности в любви речь не идет. Более того, они чувствуют удовольствие, разрушая жизни других.

Рыбы

Рыбы – настоящие лжецы. Они любят приукрашивать свою жизнь, манипулировать. Могут пройти годы, прежде чем вы поймете, что вы всего лишь пешка в их игре. В конце концов вас попытаются убедить, что все это они сделали для вашего блага, но это неправда.

Весы

Весы прекрасно умеют находить чье-то слабое место и затем использовать это знание в своих интересах. Вам может казаться, что вы нашли лучшего человека на свете, но за знакомство с ним заплатите своей энергией! Обижая других, Весы чувствуют себя лучше, и это побуждает их к действию.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.