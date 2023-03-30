Названы худшие начальники по знаку зодиака: способны превратить жизнь сотрудников в кошмар

Есть руководители, общий язык с которыми найти очень трудно – и дело не только в высоких требованиях, но и том, что они могут сознательно манипулировать ситуацией и разжигать конфликты. По словам астрологов, это связано с качествами, которые зависят от знака зодиака.

Так, худшими руководителями считают Козерогов, Дев, Скорпионов, Близнецов и Львов. Они склонны к авторитаризму и уверены, что знают все лучше за всех. Кроме того, уроженцы этих знаков никому не прощают ошибок и очень мстительны.

Козерог

Уроженцы этого знака зодиака уверены, что все должны работать сверхурочно, причем совершенно бесплатно. От таких руководителей премий сотрудники не дождутся: они "мотивируют" методом кнута, а не пряника и могут штрафовать за малейшие ошибки.

Дева

Девы – настоящие перфекционисты, у которых все должно быть идеально. Уроженцы знака очень внимательны к деталям, и ни одна ошибка подчиненных не будет незамеченной. Они могут изводить сотрудников постоянными претензиями и будут уверены в своей правоте.

Скорпион

У Скорпионов очень высокие требования к себе и другим. Подчиненным трудно соответствовать стандартам уроженцев знака. Кроме того, они могут идти по головам ради достижения целей и строить козни за спиной коллег. Угрызений совести они не почувствуют.

Близнецы

Близнецы видят каждую ошибку и не упускают возможности подчиненным указать их место. Уроженцы знака любят унижать других, чтобы самоутвердиться. Они из тех руководителей, которые будут отрываться на сотрудниках из-за личных проблем.

Лев

Львы могут быть очень авторитарными – они никого не слушают и не приемлют критики. Уроженцы знака уверены, что они достойны восхищения, и если кто-то поставит под сомнение их возможности – станет главным врагом. Львы никогда не признают ошибок.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.