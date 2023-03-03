Названы нехитрые приемы, как приучить котов не царапать мебель

У каждого кота есть острая потребность поточить коготки. И если в вашем доме нет специальной когтеточки, чтобы удовлетворить желание усача, то он будет делать это с помощью мягкой мебели.

Чтобы ваши домашние любимцы могли затачивать когти в специально отведенном месте, целесообразно приобрести специальную когтеточку и приучить кота пользоваться ею. Однако наберитесь терпения – не каждый кот сразу начнет царапать то, что нужно, а не то, что привык.

Специалисты советуют размещать когтеточку в доме там, где кот проводит большинство своего времени. Следует также обратить внимание на то, как именно усач любит точить когти.

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Считается, что если кот выпрямляется, становясь на задние лапы, то ему нужна вертикальная когтеточка, если вытягивается и начинает колотить когтями по ковру, то лучше выбрать горизонтальную. Существуют различные виды царапин, поэтому можно выбрать и вариант, сочетающий в себе места для вертикального и горизонтального царапания.

Чтобы отучить кошек царапать мебель, придется набраться терпения.

Если питомец привык драть когти о диван, установите возле него приобретенную когтеточку, если же он снова будет пытаться добраться до дивана, попробуйте громко сказать "Нельзя!". А если кот пойдет драть когтеточку, то похвалите его. С первого раза у кота может ничего не получиться, однако напомним – нужно терпение.

Для того чтобы когтеточка привлекала кота, нужно приучить пользоваться ею. Попытайтесь использовать кошачью мяту. Если вы положите мяту на когтеточку, то кот заинтересуется ею. Еще мятой можно смазать все изделие, чтобы оно было еще более интересным для кота. А мебель можно отделать специальными спреями, запах которых отвадит кота. Они продаются в специализированных магазинах и безопасны для животных.

Можно использовать и подручные средства – эфирные цитрусовые масла, или туалетная вода, уксус, сок чеснока, или лука, кожуры цитрусовых. Однако их аромат достаточно быстро выветривается, поэтому процедуру отделки мебели и стен придется проводить регулярно, пока животное не потеряет интереса к этим объектам окончательно.

Можно использовать липкую ленту – это очень неприятно для кошек, поэтому они будут обходить десятой стороной липкие поверхности.

Можно отпугнуть кота от дивана с помощью пульверизатора с водой. Как только кот подойдет дребезжать мебель, брызните в его сторону водой. Со временем животное сформирует причинно-следственную взаимосвязь – царапаю диван, получаю неприятный "душ".

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