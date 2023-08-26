Названы опасные дни до конца августа: остерегайтесь их

Август показался плодотворным на мощные магнитные бури, кое-где достигавшие 6-7 баллов из 10. Сейчас геомагнитная ситуация стабилизировалась и затихла.

По данным Meteoagent, 25 августа и 27 августа Землю всколыхнут метеоудары. Однако их мощность составит всего 3 балла.

В другие дни августа вспышки на Солнце будут менее заметны для людей, ведь их мощность будет 2 балла.

Магнитные бури 2023 - календарь магнитных бурь на август 2023 года.

Как не страдать от метеозависимости

Врач-невролог и рефлексотерапевт Виктор Мацишин в интервью для OBOZREVATEL отметил, что магнитные бури влияют на нервную систему человека и делают его более чувствительным. Однако есть три основных способа улучшить свое самочувствие.

1. Отдыхайте. Врач убежден, что в такие дни нужно ложиться спать не позже 22:00 и просыпаться 6:00-7:00 утра. В течение этого времени можно медитировать и применять другие способы обновления организма.

2. Адекватная и дозированная физическая активность. Невролог рекомендует начинать свой день с 10-минутной зарядки, а в течение недели иметь 1-2 занятия спортом.

В дни, когда магнитные бури слишком активны, лучше "выкладываться" всего на 50% своих сил. Такая нагрузка будет наиболее адекватной. Также врач рекомендует больше гулять на свежем воздухе и заниматься спортивной ходьбой.

3. Правильное питание. Медик подчеркнул, что питание должно быть полностью сбалансированным.

Обедать следует между 12.00 и 14.00. В это время можно съесть самую калорийную еду за весь день. Если вы не чувствуете голод, тогда завтрак и ужин можно пропустить. При этом на ночь лучше не переедать.

Если соблюдать эти три основных правила, то магнитные бури особо не повлияют на вас, а качество жизни значительно улучшится.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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