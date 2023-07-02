Названы основные советы, которые помогут быстро заснуть в жару

Летом многим людям приходится бороться с бессонницей из-за жаркой погоды. Удушающий воздух и высокая температура в комнате могут препятствовать налаживанию сна, что в свою очередь влияет на общее состояние и бодрость утром. Но есть несколько простых рекомендаций, которые помогут вам заснуть в жару и обеспечить комфортный ночной отдых.

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Сохраните прохладу в комнате: Уже утром, если прогнозируются жаркие дни, закройте шторы и жалюзи, чтобы предотвратить проникновение солнечных лучей в помещение. Это поможет удержать комнату прохладной; Принимайте прохладный душ: Организм естественным путём снижает температуру перед сном. Однако в жару этот процесс может занять больше времени. Использование прохладного душа перед сном поможет охладить тело и способствует более быстрому засыпанию; Ограничьте воздействие света: Яркий свет перед сном может мешать засыпанию, поскольку свет блокирует выработку гормона мелатонина, отвечающего за регуляцию сна. Не используйте мобильные устройства, компьютеры и телевизор перед сном. Создайте спокойную и темную атмосферу в комнате для содействия нормальному сну; Выберите правильное постельное белье: В летний период следует отдать предпочтение простыням и наволочкам из натуральных материалов, таких как хлопок или лен. Они хорошо впитывают влагу и обеспечивают ощущение прохлады. Кроме того, подушка из шелка также может предоставить дополнительный комфорт; Используйте вентилятор и лед: Разместите вентилятор рядом с открытым окном, чтобы способствовать циркуляции воздуха в комнате. Также можете разместить емкость со льдом рядом с вентилятором для создания эффекта охлаждения; Сделайте кровать прохладной: Поместите простыню в морозильную камеру на 15 минут перед сном. Это поможет создать приятный прохладный эффект, который поможет вам уснуть; Выберите одежду правильно: Выбирайте натуральные ткани и свободный крой для вашей ночной одежды. Хлопковые майки, футболки, шорты и ночные сорочки обеспечат вам комфортный сон во время жары; Ограничьте физическую активность: Уменьшите физическую нагрузку вечером. Вместо этого, можете выполнить комплекс упражнений по йоге или совершить небольшую прогулку после заката. Это будет способствовать расслаблению перед сном; Осторожный ужин: Выбирайте легкую еду для ужина, уделяя внимание овощам, морепродуктам, кефиру или сыру. Избегайте тяжелой пищи, которая может осложнить процесс переваривания. Также следует избегать употребления алкоголя и кофейных напитков перед сном.

Напомним, мы уже писали, как повысить комфорт своего сна.

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