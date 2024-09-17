Названы самые популярные в Украине подержанные автомобили из США

Украинцы все активнее выбирают подержанные автомобили из США. По данным Укравтопрома, только за август этого года в Украине было зарегистрировано почти 5,2 тысяч таких авто. Это на 83% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Эксперты объяснили, почему именно американские авто выбирали украинцы. Отмечается, что на американском рынке представлен широкий выбор автомобилей разных классов и комплектаций. Подержанные автомобили из США, как правило, стоят дешевле аналогов в Европе. Многие американские авто имеют значительный пробег, но благодаря качественному обслуживанию они сохраняют хорошее техническое состояние.

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Какие модели самые популярные?

Самым большим спросом в Украине пользуются электромобили Tesla. Модели Y и 3 занимают первые два места в рейтинге. Это свидетельствует о росте интереса украинцев к экологически чистым транспортным средствам.

Топ-5 самых популярных моделей:

Tesla Model Y: Этот кроссовер стал настоящим бестселлером на украинском рынке.

Tesla Model 3: Еще одна популярная модель от Tesla, сочетающая в себе стильный дизайн, высокую производительность и доступную цену.

Ford Escape: Классический американский кроссовер, ценящийся за надежность и комфорт.

Tesla Model S: элегантный седан премиум-класса от Tesla, сочетающий в себе роскошь и высокие технологии.

Jeep Cherokee: Внедорожник для тех, кто ценит свободу передвижения и активный отдых.

Какие типы двигателей выбирают украинцы?

Наибольшую долю рынка занимают автомобили с бензиновыми двигателями (42%). Электромобили демонстрируют стремительный рост популярности (38%). Гибридные автомобили также пользуются спросом (8%). Доля дизельных автомобилей и автомобилей с газобаллонным оборудованием составляет по 6%.

Каков средний возраст импортируемых авто?

Средний возраст подержанных автомобилей из США, зарегистрированных в Украине в августе, составляет 5,5 лет. Это свидетельствует, что украинцы выбирают преимущественно автомобили в отличном техническом состоянии.

Напомним, ранее мы рассказывали о ТОП-4 лучших автомобилях до 300 тыс. грн.

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