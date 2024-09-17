Названі найпопулярніші в Україні вживані авто зі США

Українці все активніше обирають вживані автомобілі з США. За даними Укравтопрому, лише за серпень цього року в Україні було зареєстровано майже 5,2 тисячі таких авто. Це на 83% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Експерти пояснили, чому саме американські авто обирали українці. Зазначається, що на американському ринку представлений широкий вибір автомобілів різних класів і комплектацій. Вживані авто зі США, як правило, коштують дешевше за аналоги в Європі. Багато американських авто мають значний пробіг, але завдяки якісному обслуговуванню вони зберігають гарний технічний стан.

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Які моделі найпопулярніші?

Найбільшим попитом в Україні користуються електромобілі Tesla. Моделі Y та 3 займають перші два місця в рейтингу. Це свідчить про зростання інтересу українців до екологічно чистих транспортних засобів.

Топ-5 найпопулярніших моделей:

Tesla Model Y: Цей кросовер став справжнім бестселером на українському ринку.

Tesla Model 3: Ще одна популярна модель від Tesla, яка поєднує в собі стильний дизайн, високу продуктивність та доступну ціну.

Ford Escape: Класичний американський кросовер, який цінується за надійність та комфорт.

Tesla Model S: Елегантний седан преміумкласу від Tesla, який поєднує в собі розкіш і високі технології.

Jeep Cherokee: Позашляховик для тих, хто цінує свободу пересування та активний відпочинок.

Які типи двигунів обирають українці?

Найбільшу частку ринку займають автомобілі з бензиновими двигунами (42%). Електромобілі демонструють стрімке зростання популярності (38%). Гібридні автомобілі також мають попит (8%). Частка дизельних автомобілів та автомобілів з газобалонним обладнанням становить по 6%.

Який середній вік імпортованих авто?

Середній вік вживаних автомобілів з США, які були зареєстровані в Україні в серпні, становить 5,5 років. Це свідчить про те, що українці обирають переважно автомобілі у відмінному технічному стані.

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