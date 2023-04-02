Названы семь худших пар по знаку зодиака: их отношения – обречены

Многие мечтают найти вторую половинку и построить гармоничные отношения, но бывает так, что все желания и планы разбиваются. По словам астрологов, избежать некоторых разочарований можно, если обратить внимание на знаки зодиакального круга.

Так, есть пары, которые считаются несовместимыми. И хотя звезды сулят, что отношения обречены на провал, партнеры могут несколько исправить ситуацию, если поработают и научатся искать компромиссы.

Телец и Стрелец

Тельцы известны своей практичностью и приземленностью, а Стрельцы предприимчивы и свободолюбивы. Это может привести к конфликтам из-за образа жизни и ценностей. Тельцам будет казаться, что Стрельцы не воспринимают отношения всерьез.

Близнецы и Скорпион

Близнецы очень общительные и открыто говорят на любые темы, Скорпионы – закрытые, недоверчивые и не любят шумных компаний. Главной проблемой станет то, что Скорпионы будут подозревать Близнецов во всех грехах, а те устанут оправдываться.

Рак и Водолей

Раки известны своей чувствительностью и эмоциональностью, а Водолее независимые и нестандартные. Это приведет к конфликтам: Раки будут жаловаться, что Водолеи не поддерживают их, а те даже не поймут, в чем проблем. У них совершенно разные взгляды на мир.

Лев и Дева

Львы очень уверенные и общительные люди, которые обладают сильным характером и никогда не сдаются. Девы упрямые, но сдержанные. Львам будет казаться, что Девы их не ценят, постоянно выискивая поводы для претензий, а Девы их посчитают тщеславными и заносчивыми.

Телец и Овен

Оба уроженца зодиакального круга очень упрямые – если начнется спор, никто не уступит. Кроме того, Тельцы склонны торопить события: они могут заговорить о свадьбе уже через пару недель после знакомства, что будет раздражать Овнов. Бурных ссор этой паре не избежать.

Близнецы и Козерог

Отношения этой пары могут стать настоящей катастрофой. Близнецы любят болтать, они часто безответственные и забывают то, о чем говорили еще вчера. Козероги обожают тишину, много работают и планируют каждый шаг в своей жизни. Их отношения, как правило, краткосрочны, поскольку оба партнера понимают, что у них разные взгляды и пути.

Девы и Весы

Девы обычно критически относятся к Весам, из-за чего те перестают верить в себя. Девы мучают Весов постоянными претензиями и указывают на малейшие промахи. Это быстро превращает совместную жизнь в тяжелое испытание. Весы понимают, что у них нет сил продолжать отношения дальше, и уходят первыми.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.