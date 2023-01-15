Названы скрытые функции iPhone, о которых вы могли не знать

В телефонах от Apple есть немало скрытых или неочевидных пользовательских функций. О существовании некоторых из них знают не все владельцы iPhone.

Чтобы ускорить и облегчить использование смартфона, предлагаем ознакомиться с несколькими функциями, о существовании которых вы могли даже не догадываться.

Улучшить работу Touch ID можно простым способом – необходимо зарегистрировать несколько новых отпечатков того же пальца, которым вы привыкли снимать блокировку со смартфона. При этом регистрировать отпечаток каждый раз необходимо под несколько иными углами. Благодаря этому трюку Touch ID станет гораздо лучше и стабильнее определять ваше отражение.

Сканирование документов в заметках необходимо создать новую заметку, нажать на иконку "+" над клавиатурой и в меню выбрать "Отсканировать документы", навести объектив камеры на iPhone. Документ будет автоматически определен сканером, но вы сможете отрегулировать точность сканирования.

Если вы случайно закрыли вкладку Safari и хотите вернуться на нее, выделите меню просмотра открытых страниц и нажмите "+".

В Safari можно открыть ссылку на новой вкладке – достаточно нажать двумя пальцами одной руки одновременно.

В стандартном калькуляторе iPhone можно удалять последние набранные цифры – проведите влево или вправо по строке с цифрами. Лишняя цифра сразу отойдет.

Мгновенно перезвонить последнему набранному контакту – нужно дважды нажать кнопку вызова и ваш смартфон начнет набирать последний исходящий номер.

Быстрая серийная съемка в приложении "Камера" – нажмите и удерживайте кнопку спуска затвора. Все время, пока вы будете удерживать кнопку, iPhone будет снимать фотографии. Таким образом, лучше всего снимать объекты в движении.

Мгновенная конвертация валют – наберите соответствующий запрос в поиске Spotlight, который открывается путем свайпа вниз по главному экрану.

Штатная клавиатура iOS имеет целый набор дополнительных символов, которые не отображаются по умолчанию, чтобы получить доступ к ним, необходимо зажать символы по умолчанию. Уже через секунду появится окошко с перечнем доступных символов.

Чтобы не переключаться на раскладку с символами, нажмите и удерживайте кнопку "123" (она отвечает за открытие клавиатуры с символами) и не отрывая пальца от экрана, проведите по символу, который хотите вставить.

Отслеживание пройденных шагов – эта функция содержится в стандартном приложении "Здоровье". Он считает шаги и учитывает подъем по лестнице.

Фильтры в приложении "Фото" – можно провести полноценную работу над любым снимком и существенно улучшить его.

На iPhone можно скрывать фотографии – выберите необходимые снимки и нажмите "Поделиться", затем выберите "Скрыть". Эти фотографии больше не будут отображаться в общей галерее, а будут размещены в альбоме "Скрытые".

А в приложении "Камера" можно улучшить фотографии – коснитесь экрана iPhone, а затем коснитесь еще раз и удерживая палец на экране, проведите вверх или вниз. Изменения вы заметите моментально – изображение будет меняться.

В Safari можно ускорить открытие вебстраницы. Войдите в настройки, выберите "Safari", затем "Приложения" и "Experimental Features". Поставьте флажок на Link Preload.

Вспышка при уведомлениях или во время входящих вызовов, если телефон находится в беззвучном режиме. Нажмите "Настройки", "Основные", выберите "Универсальный доступ" и нажмите "Вспышка предупреждений".

Возврат вверх в любой программе – коснитесь часов в верхней строке.

В стандартной программе "Часы" есть таймер на остановку воспроизведения музыки или видео. Установите таймер и выберите "Остановить".

Перенос будильника – можно нажать на одну из кнопок регулировки громкости. Один нажим и будильник сразу умолкнет и будет отложен на 9 минут.

В стандартном приложении "Компас" есть дополнительная вкладка "Уровень" – с его помощью можно вычислить угол наклона предметов.

Напомним, что существует ряд причин, которые могут объяснить, почему ваш телефон стал медленно работать. Фундаментальную роль играет индивидуальные привычки пользования гаджетом и их обслуживание. Рассказываем о факторах, замедляющих работу мобильного телефона.

Со временем любой телефон может начать "тормозить" и работать гораздо медленнее. Такая проблема возникает как у Android, так и iPhone.

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