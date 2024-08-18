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Названы ТОП-10 лучших компактных кроссоверов на рынке

Анастасия Крыщук

Названы ТОП-10 лучших компактных кроссоверов на рынке
Найкращі компактні кросовери. Источник: volvocars

Кроссоверы продолжают набирать популярность среди водителей во всем мире и Украина не стала исключением. Компактные модели этого сегмента авто являются отличным выбором для ежедневных поездок в городских условиях, где каждый сантиметр на вес золота. Автоэксперты проанализировали рынок, чтобы определить, какие из этих моделей кроссоверов можно считать лидерами в настоящее время.

На основе исследования был составлен рейтинг из топ-10 компактных кроссоверов 2024 года, которые выделяются на фоне конкурентов благодаря своим техническим характеристикам, надежности, безопасности и уровню оснащения. Вот модели, вошедшие в этот список:

  1. Renault/Dacia Duster;
  2. Volvo XC40;
  3. Mazda CX-5;
  4. Hyundai Tucson;
  5. Kia Sportage;
  6. Citroen C5 Aircross;
  7. Nissan Qashqai;
  8. Mercedes-Benz GLA;
  9. Audi Q3;
  10. BMW X1.

Напомним, ранее были названы самые долговечные кроссоверы и внедорожники, которые служат более 15 лет.

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