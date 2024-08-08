Названы ТОП-10 лучших семейных кроссоверов на вторичном рынке

Кроссоверы сейчас стали наиболее популярным типом авто среди семейных водителей. Ранее они отдавали предпочтение минивэнам или универсалам, однако в последнее время все чаще выбирают модели с повышенной проходимостью.

Автоспециалисты из "Whatcar" составили перечень из десяти лучших семейных кроссоверов на вторичном рынке. На вершине рейтинга оказалась Mazda CX-5. Эксперты отметили ее за просторность салона, отличную динамику и большой набор опций. По их мнению, этот автомобиль предлагает лучший баланс цены и качества.

Читайте также: ТОП-10 худших подержанных авто, которые часто ломаются

На второй строчке расположилась Skoda Karoq. Специалисты рекомендуют выбирать версию 2022 года с 1,6-литровым TDI бензиновым мотором. Ее ключевые преимущества - это удобный и стильный интерьер, универсальность, надежность и отличная работа как в городе, так и на трассе.

Третью позицию занял Seat Ateca. Эксперты отметили его надежность, функциональность и широкий выбор двигателей. Модель имеет просторный багажник и комфортабельный салон.

В ТОП-10 лучших также вошли: Volvo XC40, BMW X1, Volkswagen Tiguan, Peugeot 3008, Hyundai Tucson, Kia Sportage и Nissan Qashqai.

Напомним, ранее UAportal писал о ТОП-10 подержанных авто, которые советуют покупать всем.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!