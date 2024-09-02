Названы ТОП-10 подержанных авто, которые без поломок могут проехать 500 000 км

Современные автомобили считаются надежными, если способны проехать хотя бы 200 000 километров без серьезных поломок. Поэтому многие автолюбители все чаще обращают внимание на старые модели, которые не только дешевле, но и значительно прочнее многих новых авто.

Эксперты из HotCars выделили десять подержанных автомобилей, которые могут преодолеть более 500 000 километров без значительных технических проблем. Об этом пишет "Твоя машина".

10. Toyota Camry 1997-2001

Модели Camry, изготовленные в период с 1997 по 2001 год, демонстрируют высокую надежность и способность преодолевать большие расстояния, если их правильно обслуживать. На основе оценок от CarSurvey, их надежность варьируется от 8 до 10 баллов из 10, в зависимости от года выпуска.

9. Toyota Prius 2015-2022

При условии регулярного обслуживания, Prius способен проехать более 500 000 километров. В последние годы эта модель стала одной из самых надежных в ассортименте японского бренда.

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8. Lexus ES 2002-2006

Комфортабельный и хорошо оборудованный Lexus ES продемонстрировал свою способность создавать минимальное количество проблем даже после пробега в 500 000 километров.

7. Lexus CT 200h 2011-2017

Этот люксовый гибридный хэтчбек Lexus отличается превосходной экономией топлива, высококачественным салоном и хорошей управляемостью.

6. Honda Civic 2016-2021

Модель Civic является самой популярной среди автомобилей Honda. И это совсем не удивительно. За много лет на рынке этот автомобиль снискал заслуженную славу надежного и безотказного транспортного средства. Преодолеть 500 000 километров для него совсем не сложно.

5. Honda CR-V 2005-2007

Еще один популярный автомобиль от Honda, который отличается своей практичностью, экономической эффективностью и отличной надежностью. Есть много случаев, когда этот выносливый кроссовер преодолевал более 500 000 километров при условии надлежащего технического обслуживания и ухода.

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4. Hyundai Elantra 2011-2016

Elantra – это отличный пример автомобиля из категории "ТОП за свои деньги". Этот доступный и надежный компактный седан без проблем может преодолеть более 500 000 километров, что делает его отличным вариантом для тех, кто ценит надежность и выгодную цену.

3. Ford F-150 2009-2014

Ford F-150 на протяжении многих лет удерживает лидерство среди продаж автомобилей в США. Кроме этого, он славится просторным салоном и впечатляющей способностью к буксировке. Существует немало случаев, когда этот пикап преодолевал более миллиона километров.

2. Honda Accord 1990-1993

Honda Accord получила репутацию одного из самых надежных автомобилей. Многие владельцы делились опытом, когда их Accord преодолевали более 500 000 километров.

1. Toyota 4Runner 1983-1989

Этот проверенный временем и чрезвычайно надежный среднеразмерный внедорожник отлично подходит для приключений на выходных, демонстрируя отличную проходимость и высокую грузоподъемность. Известно, что некоторые модели этих лет способны проезжать до 2 миллионов километров.

Напомним, ранее были названы ТОП-5 самых надежных авто с пробегом до $10 000.

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