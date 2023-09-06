Назван трендовый цвет волос лета-2023

Стилисты назвали объявивший оттенок волос лета – 2023: цвет под названием "дорогой мед". Он очень освежает лицо и делает волосы визуально густыми.

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Трендовая покраска состоит из нескольких тонов блонда, которые в сочетании создают теплый и сочный оттенок. Корни при этом делают немного темнее, что делает волосы визуально гуще, в цвет глубже. Медовый оттенок делает лицо более свежимя и сияющим.

Очень красиво этот цвет сочетается с загорелой кожей. Если же вы белоснежка – используйте бронзер.

Преимущество этой покраски в том, что она подходит всем цветотипам. Необходимо просто подобрать свой оттенок. Особенно он подчеркнет красоту девушек с натуральными пепельными, соломенными и русыми волосами, персиковой или смуглой кожей и светло-коричневыми, голубыми или зелеными глазами.

Напомним, мы уже писали об ошибках домашнего окрашивания волос.

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