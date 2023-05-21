Никогда не делайте так больше: названы типичные ошибки тех, кто красит волосы дома

Не у всех есть время посещать парикмахерскую. Иногда окрашивание волос дома является единственным выходом, особенно, если вам срочно нужно на какую-нибудь встречу, а хочется выглядеть хорошо.

Однако окрашивание волос собственноручно может закончиться плачевно, особенно если вы собираетесь сами окрашивать волосы впервые. Рассказываем, что делать и какие ошибки избегать, чтобы и волосы сохранить и цвет получился именно таким, каким вы его планировали.

Первое, что нужно учесть – выбор краски соответствующего цвета. Если вы хотите, чтобы ваша покраска волос дала желаемый результат, можете проконсультироваться с парикмахером, какую краску выбрать для вашего типа и цвета волос.

Парикмахерша Татьяна из салона в Вишневом под Киевом, которая уже более 20 лет красит своих клиентов, рассказала UAportal, что часто к ней приходят люди, которые выбрали не качественную краску, или не смывающуюся, и затем ей приходилось выравнивать тон в течение нескольких процедур. .

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"Если вам нужно срочно покраситься, выбирайте краску без аммиака, тонирующую или просто приобретите спрей-краску, чтобы замаскировать седину. Этот спрей наносится на чистые сухие волосы и закрашивает седые волосы, а затем смывается обычной водой", — говорит Татьяна.

Если же вы хотите более продолжительного эффекта, то выберите краску полуперманентного или временного типа. Полустойкие красители смываются после 4-6 периодов мытья волос. "А еще не забудьте купить достаточно коробок краски для волос – учитывайте длину. Если ваши волосы длиной до плеч или длиннее, вам может понадобиться по крайней мере две упаковки краски, чтобы покрыть все волосы равномерно, и всегда начинайте красить из корней", – добавила эксперт по красоте.

Она отметила и правильный выбор оттенка. "Если вы красите волосы впервые, лучше выбрать краску для волос, которая не более чем на два тона темнее или светлее вашего натурального цвета волос. Если вы сомневаетесь между двумя оттенками, выбирайте светлее", — добавила Татьяна.

Перед окрашиванием волос она советует замешать незначительную часть красящей массы с окислителем (обычно продаются вместе) и нанести немного на запястье, чтобы проверить, нет ли у вас аллергической реакции. За 10-15 мин вы узнаете, безопасно ли краситься купленной краской.

Еще один важный момент – волосы перед покраской мыть не стоит, чтобы не уничтожить защитный барьер на коже головы. На немытые волосы также лучше ложится красочный пигмент.

Также следует позаботиться об инструментах для покраски, они не должны быть металлическими. Татьяна говорит, что металл может окислиться под действием краски и вместо желаемого цвета в результате вы рискуете получить неожиданные оттенки.

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Что касается нанесения краски, делать это нужно от кожи головы до кончиков прямыми движениями. Если вы окрашиваете седину – сначала смажьте корни волос, подождите 5 мин, а затем нанесите краску на всю длину. Только так можно добиться равномерного распределения цвета.

Важный момент, который подчеркнула парикмахерша – перед нанесением краски возьмите любой жирный крем и осторожно смажьте им очертания лица у волос. Тогда краска, если попадет на кожу, не выкрасит ее.

Татьяна добавила также, что нужно внимательно читать инструкцию по краске – никогда не передерживайте ее на голове. Смоете раньше – не все волосы окрасятся, смоете позже указанного производителем времени – можете остаться без волос.

Вымывать краску из волос тоже следует правильно – избегайте попадания в глаза. Вы узнаете, что краска смылась, когда вода будет стекать с окрашенных волос прозрачной. После этого необходимо нанести бальзам (обычно тоже продается вместе с краской), оставить его на волосах вода 3-5 мин (читайте инструкцию) и смыть.

Парикмахерша также посоветовала после окрашивания волос избегать их мытья в течение хотя бы 3-4 дней. Поскольку некоторые вещества, содержащиеся в шампуне, могут вымывать пигмент.

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