Ніколи не робіть так більше: названі типові помилки тих, хто фарбує волосся вдома

Не у всіх є час відвідувати перукарню. Іноді фарбування волосся вдома є єдиним виходом, особливо, якщо вам терміново потрібно на якусь зустріч, а хочеться мати гарний вигляд.

Однак фарбування волосся власноруч може закінчитися плачевно, особливо якщо ви збираєтеся самі фарбувати волосся вперше. Розповідаємо, що робити та яких помилок уникати, аби й волосся зберегти і колір вийшов саме таким, яким ви його планували.

Найперше, що потрібно врахувати – вибір фарби відповідного кольору. Якщо ви хочете, щоб ваше фарбування волосся дало бажаний результат, можете проконсультуватися з перукарем, яку фарбу обрати для вашого типу та кольору волосся.

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Перукарка Тетяна із салону у Вишневому під Києвом, яка вже понад 20 років фарбує своїх клієнтів, розповіла UAportal, що часто до неї приходять люди, які обрали не якісну фарбу, або таку, що не змивається, і потім їй доводилося вирівнювати тон протягом кількох процедур.

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"Якщо вам потрібно терміново пофарбуватися, обирайте фарбу без аміаку, тонуючу, або просто придбайте спрей-фарбу, аби замаскувати сивину. Цей спрей наноситься на чисте сухе волосся та зафарбовує сиві волосини, а потім змивається звичайною водою", – каже Тетяна.

Якщо ж ви хочете більш тривалого ефекту, то оберіть фарбу напівперманентного або тимчасового типу. Напівстійкі барвники змиваються після 4-6 періодів миття волосся. "А ще не забудьте купити достатньо коробок фарби для волосся – враховуйте довжину. Якщо ваше волосся довжиною до плечей або довше, вам може знадобитися принаймні дві упаковки фарби, щоб покрити все волосся рівномірно, і завжди починайте фарбувати з коріння", – додала експертка з краси.

Вона наголосила й на правильному виборі відтінку. "Якщо ви фарбуєте волосся вперше, краще вибрати фарбу для волосся, яка не більше ніж на два тони темніше або світліше вашого натурального кольору волосся. Якщо ви вагаєтесь між двома відтінками, вибирайте світліший", – додала Тетяна.

Перед фарбуванням волосся вона радить замішати незначну частину фарбуючої маси з окислювачем (зазвичай продаються разом) та нанести трохи на зап'ястя, аби перевірити, чи немає у вас алергічної реакції. За 10-15 хв ви дізнаєтеся, чи безпечно фарбуватися купленою фарбою.

Ще один важливий момент – волосся перед фарбуванням мити не варто, аби не знищити захисний бар’єр на шкірі голови. На немите волосся також краще лягає барвний пігмент.

Також варто подбати про інструменти для фарбування, вони не мають бути металевими. Тетяна каже, що метал може окислитися під дією фарби й замість бажаного кольору у результаті ви ризикуєте отримати несподівані відтінки.

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Що стосується нанесення фарби, робити це потрібно від шкіри голови до кінчиків прямими рухами. Якщо ви зафарбовуєте сивину – спочатку змастіть корені волосся, зачекайте 5 хв, а потім нанесіть фарбу на всю довжину. Тільки так можна досягти рівномірного розподілу кольору.

Важливий момент, на якому наголосила перукарка – перед нанесенням фарби візьміть будь-який жирний крем та обережно змажте ним обриси обличчя біля волосся. Тоді фарба, якщо потрапить на шкіру, не пофарбує її.

Тетяна додала також, що потрібно уважно читати інструкцію до фарби – ніколи не перетримуйте її на голові. Змиєте раніше – не все волосся пофарбується, змиєте пізніше вказаного виробником часу – можете залишитися без волосся.

Вимивати фарбу з волосся теж варто правильно – уникайте потрапляння в очі. Ви дізнаєтеся, що фарба змилася, коли вода стікатиме з пофарбованого волосся прозорою. Після цього необхідно нанести бальзам (зазвичай теж продається разом з фарбою), залишити його на волоссі вода 3-5 хв (читайте інструкцію) та змити.

Перукарка також порадила після фарбування волосся уникати його миття протягом хоча б 3-4 днів. Оскільки деякі речовини, що містяться у шампуні можуть вимивати пігмент.

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