Салон краси вдома: як за допомогою одного лише засобу зміцнити волосся та змусити його блищати

У салонах краси порошок хни здебільшого використовують для тимчасових тату та для фарбувань брів. Однак цей засіб здатен зміцнювати та лікувати волосся, запобігати його випадінню.

Хну отримують з рослини, що називається Лавсонія. Вона росте у Непалі, Індії, Іраку, Ірані, а також у деяких регіонах Китаю та Північної Африки.

Хна містить вітаміни В, С та К, які покращують кровопостачання цибулин волосинок. Ефірні олії та жирові речовини у складі хни зміцнюють самі волосини. Органічні кислоти цього порошку нормалізують роботу сальних залоз, усувають жирний блиск, затримують у стрижні волосини колаген. А дубильні речовини та таніни зміцнюють фолікули, активізують зростання нових волосин, усувають лупу.

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Найбільш поширеною на ринку є іранська та індійська хна, але її здебільшого купують, аби пофарбувати волосся у неймовірно насичений коричневий колір. Також вона найкраще підходить для стійких тату на тілі. Турецьку хну обирають для фарбування волосся у руді, мідні та коричневі відтінки. Для червоних відтінків салони краси використовують африканську хну.

Існує ще чорні та безбарвна хна. Чорною волосся фарбують у шоколадний колір, а ще вона зазвичай містить олію гвоздики та какао-бобів, басму та природний барвник індиго.

Безбарвна хна використовується тими, хто має світлий колір волосся та хоче його зміцнити без забарвлення.

Для того, аби укріпити та оздоровити волосся, маски з хни наносять на шкіру голови та по всій довжині волосся та тримають від години до трьох. Змивають її без шампунів та бальзамів – просто теплою водою.

Як зробити маску для волосся зі звичайної хни (для власників темного волосся):

Порошок 25 грамів розводять гарячою водою до утворення кашиці, консистенцією як густа сметана. І поки розчин теплий, наносять його від коренів до кінчиків волосся, втираючи хну у шкіру голови. При цьому треба намагатися уникати потрапляння суміші на шкіру обличчя, бо змити потім коричневі плями буде важко. Коли все волосся буде змазане сумішшю хни, його накривають харчовою плівкою, або поліетиленовим пакетом, а зверху надягають легку хустинку, чи шапку.

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Таку маску з хни потрібно тримати на голові до трьох годин. Потім треба нахилити голову над ванною, або душовою кабіною, розмотати плівку та змити хну (вона на той час присохне до волосся) теплою водою. Бажано робити це з широким гребінцем, щоб шматочки хни краще змивалися.

Важливо!

Хну варто використовувати для лікування волосся за 2-3 тижні до фарбування і щонайменше через місяць після хімічної завивки.

Для світлого волосся краще обирати безбарвну хну.

Маски з хни не варто часто (більше ніж раз з на місяць) використовувати тим, чиє волосся надто сухе. Або додавайте до масок рідкі вітамінні олії.

Перед застосуванням, перевірте чи не має у вас алергії на хну. Змішайте чайну ложку порошку з окропом, й коли вона остигне, нанесіть на зап'ясток і зачекайте з пів години. Якщо алергічної реакції немає, сміливо замішуйте маску для волосся.

Нагадаємо, що у 2023 році особливо актуальними будуть короткі стрижки. Такі зачіски мають ефектний вигляд та створюють акцент в загальному образі.

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