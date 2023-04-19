Салон красоты дома: как с помощью одного только средства укрепить волосы и заставить его блестеть

В салонах красоты порошок хны обычно используют для временных тату и для покрасок бровей. Однако это средство способно укреплять и лечить волосы, предотвращать их выпадение.

Хну получают из растения, называемого Лавсонией. Она произрастает в Непале, Индии, Ираке, Иране, а также в некоторых регионах Китая и Северной Африки.

Хна содержит витамины В, С и К, которые улучшают кровоснабжение луковиц волосков. Эфирные масла и жировые вещества в составе хны укрепляют сами волосы. Органические кислоты этого порошка нормализуют работу сальных желез, устраняют жирный блеск, задерживают в стержне волос коллаген. А дубильные вещества и танины укрепляют фолликулы, активизируют рост новых волос, устраняют перхоть.

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Наиболее распространенной на рынке иранская и индийская хна, но ее в основном покупают, чтобы покрасить волосы в невероятно насыщенный коричневый цвет. Также она лучше всего подходит для стойких татуировок на теле. Турецкую хну выбирают для окрашивания волос в рыжие, медные и коричневые оттенки. Для красных оттенков салоны красоты используют африканскую хну.

Существует еще черная и бесцветная хна. Черные волосы окрашивают в шоколадный цвет, а еще оно обычно содержит масло гвоздики и какао-бобов, басму и природный краситель индиго.

Бесцветная хна используется теми, кто имеет светлый цвет волос и хочет их укрепить без окраски.

Для того чтобы укрепить и оздоровить волосы, маски из хны наносят на кожу головы и по всей длине волос и держат от часа до трех. Смывают ее без шампуней и бальзамов – просто теплой водой.

Как сделать маску для волос из обычной хны (для владельцев темных волос):

Порошок 25 г разводят горячей водой до образования кашицы, консистенцией как густая сметана. И пока раствор тёплый, наносят его от корней до кончиков волос, втирая хну в кожу головы. При этом нужно стараться избегать попадания смеси на кожу лица, потому смыть потом коричневые пятна будет трудно. Когда все волосы будут смазаны смесью хны, их накрывают пищевой пленкой, или полиэтиленовым пакетом, а сверху надевают легкий платок или шапку.

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Такую маску из хны нужно держать на голове до трех часов. Затем надо наклонить голову над ванной или душевой кабиной, размотать пленку и смыть хну (она в то время присохнет к волосам) теплой водой. Желательно делать это с широкой расческой, чтобы кусочки хны лучше смывались.

Важно!

Хну следует использовать для лечения волос за 2-3 недели до окрашивания и по меньшей мере через месяц после химической завивки.

Для светлых волос лучше выбирать бесцветную хну.

Маски из хны не стоит часто (больше чем раз в месяц) использовать тем, чьи волосы слишком сухие. Или добавляйте в маски жидкие витаминные масла.

Перед применением, проверьте нет ли у вас аллергии на хну. Смешайте чайную ложку порошка с кипятком, и когда она остынет, нанесите на запястье и подождите полчаса. Если аллергической реакции нет, смело замешивайте маску для волос.

Напомним, что в 2023 году особенно актуальны будут короткие стрижки. Такие прически выглядят эффектно и создают акцент в общем образе.

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