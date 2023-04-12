Коса до пояса: как ускорить рост волос – действенные лайфхаки

Каждая женщина хочет иметь длинные, пышные волосы. К сожалению, генетика и состояние здоровья не всегда позволяет нам похвастаться длинной косой. UaPortal подготовил для вас несколько советов, как укрепить волосы и улучшить их вид.

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Для ускорения роста волос и их здоровья нужно:

Витамины. Благодаря комплексам витаминов B5, E, C, PP, F, P волосы будут защищены от негативного воздействия внешней среды и будут лучше расти. Натуральные масла. Эвкалиптовое и розмариновое эфирные масла эффективно борются с потерей волос, улучшают обмен веществ в коже головы. Массаж головы. Массаж кожи головы улучшает кровообращение и стимулирует рост "спящих фолликулов", делает волосы более крепкими и густыми. Массаж должен быть легким и аккуратным, без резких движений. Не используйте ногти. Создавайте мягкое, но постоянное давление на кожу головы. Маски. Существует много масок с разным спектром действия. Наносите маску на волосы после мытья головы и держите 10 –15 минут. Можно делать и натуральные маски из сока алоэ, крапивы, репейника и касторового масла, хотя они не так действенны, как профессиональные.

Кроме соблюдения этих советов, следует обратиться к трихологу, который профессионально оценит состояние ваших волос и кожи головы и даст рокомендации по их лечению.

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