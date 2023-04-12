Коса до пояса: як прискорити ріст волосся – дієві лайфхаки

Кожна жінка хоче мати довге, пишне волосся. Та на жаль, генетика та стан здоров’я не завжди дозволяє нам похвалитись довгою косою. UaPortal підготував для вас кілька порад, як зміцнити волосся та поліпшити його вигляд.

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Для прискорення росту волосся та його здоров’я потрібно:

Вітаміни. Завдяки комплексам вітамінів B5, E, C, PP, F, P волосся буде захищене від негативного впливу зовнішнього середовища та краще ростиме. Натуральні олії. Евкаліптова та розмаринова ефірні олії ефективно боряться з втратою волосся, покращують обмін речовин в шкірі голови. Масаж голови. Масаж шкіри голови покращує кровообіг та стимулює ріст “сплячих фолікулів", робить волосся більш міцним та густим. Масаж повинен бути легким та акуратним, без різких рухів. Не використовуйте нігті. Створюйте м‘який, але постійний тиск на шкіру голови. Маски. Існує багато масок із різним спектром дії. Наносьте маску на волосся після миття голови та тримайте 10 – 15 хвилин. Можна робити і натуральні маски з соку алое, кропиви, реп‘яха та касторової оліі, хоча вони не такі дієві, як професійні.

Крім дотримання цих порад варто звернутись до трихолога, який професійно оцінить стан вашого волосся та шкіри голови та дасть рокомендації щодо лікування.

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