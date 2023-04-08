Названы три самых мстительных знака зодиака: они не прощают обид

Если вы заранее знаете, какие знаки зодиака являются самыми злопамятными и мстительными, то имеете шанс избежать неприятностей в случае конфликтных ситуаций. По словам астрологов, лучше не ссориться со Скорпионами, Раками и Тельцами.

Уроженцы этих знаков уверены, что месть – это блюдо, которое следует подавать холодным. Они могут ждать подходящего момента недели, месяцы и даже годы, лишь бы ударить побольнее.

Скорпион

Уроженцы этого знака страстные, мстительные и вспыльчивые. Они не простят никому обид, даже если речь идет о случайности или шутке. Скорпионы сразу же разрывают отношения с теми, кто задел их чувства, и не желают выслушивать объяснений. О "втором шансе" даже речи идти не может. Кроме того, уроженцы знака способны на любые подлости, лишь бы отомстить.

Рак

Раки кажутся приветливыми и доброжелательными, но ровно до тех пор, пока их не обидят. Если кто-то осмелится их оскорбить или нарушить спокойствие близких, гнева и мести не избежать. Уроженцы знака не успокоятся, пока не будут уверены, что обидчик ответил за все сполна.

Телец

Тельцы мстят обидчикам хладнокровно, тщательно продумав каждый шаг своих действий. Они могут долго ждать хорошего момента и даже скрывать свои истинные намерения за маской. Уроженцы знака способны на плохие поступки, о которых совершенно не будут жалеть. С ними нужно быть осторожнее и по возможности избегать конфликтов.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.