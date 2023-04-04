Названы три самых ревнивых знака зодиака: они легко могут 'убить' отношения

Знак зодиака, под которым родился человек, оказывает большое влияние на его жизнь, определяя главные черты характера. Так, некоторые являются очень ревнивыми и подозрительными, что становится причиной многих проблем в отношениях.

По словам астрологов, больше всего склонны к бурным проявлениям ревности Раки, Скорпионы и Козероги. Они не только будут постоянно проверять телефон второй половинки, но и могут перейти к слежке.

Рак

Уроженцы этого знака зодиака постоянно ревнуют вторую половинку, поскольку бояться быть брошенными. Отчасти это связано с низкой самооценкой Раков: они не уверены в том, что являются достойными настоящей любви. Они часто используют эмоциональный шантаж по отношению к своим партнерам, потому что боятся потерять контроль и не могут справиться с собственными комплексами.

Скорпион

Скорпионы являются "закрытыми книгами", они часто скрывает все в себе до тех пор, пока не наступит момент "взрыва". Уроженцы знака не любят, когда что-то идет не по их плану, даже малейшие перемены могут вывести их из равновесия. Более того, как только они находят любовь, стараются держать ее рядом с собой и лишить всех друзей. Скорпионы очень бояться предательства, поэтому ревнуют партнера ко всем.

Козерог

Козероги часто кажутся хладнокровными и отстраненными, но это всего лишь видимость. Они просто в совершенстве овладели искусством маскировки своих эмоций. Они часто болезненно ревнивы – Козероги хотят быть на первом месте, поэтому могут требовать от второй половинки полностью отказаться от работы и встреч с друзьями. Но это постепенно разрушает отношения пары.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.