Названы три самых 'токсичных' знака зодиака: будьте с ними осторожны

У всех знаков зодиака есть недостатки, и если над ними не работать, то они могут мешать в построении как любовных, так дружеских и рабочих отношений. Однако, по словам астрологов, есть три знака зодиака, которые являются крайне "токсичными".

Близнецы

Близнецы – один из самых сложных знаков зодиака, и это неудивительно, ведь в них вживаются два крайне разных человека. Один может быть исключительно обаятельным, общительным, нежным и открытым, другой нервным, лживым, эгоистичным, импульсивным и даже хитрым. Это сочетание делает Близнецов по-настоящему токсичными!

Один из самых больших недостатков уроженцев знака – непонимание к другим, даже близким людям. К большинству проблем они относятся довольно поверхностно, у них в приоритете собственные потребности и желания.

Скорпион

Скорпион всегда воспринимался как сложный знак зодиака, и в этом есть большая доля правды. Он может быть чрезвычайно мстительным, неумолимым, ревнивым, навязчивым, лживым и собственническим. Он также часто манипулирует фактами и людьми, даже самыми близкими ему.

У Скорпиона очень хорошая память – он никогда не забудет унижений, ран и предательства. Он может на долгие годы затаить обиду, только чтобы без предупреждения нанести сильный удар. Скорпион воспринимается как воин – ему свойственна смелость и сила, но он чрезвычайно легко впадает в крайности и прибегает к деструктивному поведению – как по отношению к себе, так и другим. Вот почему он может быть очень токсичным.

Рыбы

Рыб обычно воспринимают как эмоциональных, чувствительных и артистичных личностей. Пока они контролируют свою эмоциональность, эти черты могут быть преимуществами, но иногда сверхчувствительность подчеркивает их самые большие недостатки, то есть эгоизм и полное отсутствие контроля.

Рыбы живут в своем наглухо замкнутом мире. В нем они чувствуют себя в высшей степени безопасно и не могут пожаловаться на скуку – им присуще сильное воображение. Однако в реальном мире они чувствуют себя отчужденными. Рыбы повсюду видят несчастья и страдания и утверждают, что берут на себя плохие эмоции других. К сожалению, они не могут самостоятельно справиться даже со своими проблемами. Рыбы могут быть очень властными и не терпят противодействия. Так что этот сложный знак зодиака может быть по-настоящему токсичным.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоевывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.

Также астрологи выделяют четыре знака зодиака, которые не любят людей. Их круг общения очень узкий, они не торопятся пускать других в свой мир и кажутся достаточно замкнутыми.