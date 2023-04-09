Названы три знака зодиака, которые терпеть не могут критики: разорвут отношения из-за мелочи

Среди всех уроженцев зодиакального круга есть три, которые терпеть не могут критики – не важно, необоснованная она или конструктивная. Осуждение их действий может стать поводом для конфликтов, вражды и даже разрыва отношений.

По словам астрологов, больше всего обижаются на критику Львы, Девы и Овны. Вот в чем причина!

Лев

Тщеславные, высокомерные, самоуверенные Львы хотят, чтобы все ими восхищались. Даже малейшая критика в их адрес воспринимается как вызов. Уроженцы знака могут обижаться, как дети, даже если это того совершенно не стоит. Чтобы найти с ними общий язык, иногда очень нужно постараться.

Дева

Девы обожают критиковать весь мир, ведь сами являются настоящими перфекционистами, но терпеть замечания в свой адрес им не под силу. Уроженцы знака твердо уверены в том, что только они знают, как действовать правильно. Если вторая половинка будет часто упрекать их в чем либо, то это быстро приведет к полному разрыву отношений.

Овен

Овны настолько обидчивы, что не потерпят даже небольшого совета, не говоря уже о критике. Все замечания в свой адрес они воспринимают в штыки. Уроженцы знака довольно враждебно настроены к миру и считают, что им желают зла. В разговоре с ними нужно тщательно подбирать слова.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.