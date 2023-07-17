Названы три знака зодиака, которым чужда романтика: они не проявляют своих чувств

Признания в любви важны, чтобы показать свою привязанность друг к другу. Но некоторым уроженцам зодиакального круга романтические жесты чужды: даже если кто-то им вскружил голову, то о чувствах они говорить не торопятся. По словам астрологов, речь идет о Девах, Стрельцах, Скорпионах и Близнецах.

Дева

Для Дев романтика в отношениях второстепенна. Свою любовь они проявляют больше через доверительные разговоры или помощь в различных бытовых ситуациях. Тот, кто ждет от них признания в любви, получит его только один раз. И хотя уроженцы знака действительно предпочитают не говорить о своих чувствах, они верные спутники.

Стрелец

Стрельцы – те люди, с которыми можно пройти огонь и воду. Их партнер вряд ли услышит много слов о любви, но будет уверен, что всегда найдет поддержку. Уроженцы знака очень любознательные, много путешествуют и стараются познавать все новое. И привлекут к этому избранника или избранницу.

Скорпион

Сдержанно и с долей скептицизма – та Скорпион относится к жизни. Уроженцы этого знака зодиака всегда держат небольшую дистанцию, даже в отношениях. Они твердо уверены, что романтические ужины при свечах – это не для них. О чувствах Скорпионы не говорят, свое отношение показывают скорее действиями.

Близнецы

Близнецы не любят романтики – по крайней мере, тот, кто ожидает лепестков роз на кровати или свиданий на крыше, будет разочарован. Уроженцы знака скупы на слова о чувствах и к тому же очень переменчивы. Они легко забывают об обещаниях, которые дают, что становится препятствием в построении счастливых отношений.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали самые счастливые дни для всех знаков зодиака в июле, когда мечты могут сбыться.

По их словам, второй месяц лета станет судьбоносным периодом для некоторых уроженцев зодиакального круга – если одних ждет финансовая удача, то другие обретут счастье в любви. Однако для этого придется проявить смелость и решительность.

Также астрологи утверждают, что люди, рожденные в определенное время, чаще страдают от подобных заболеваний. Некоторые склонны к проблемам с сердцем, другие – с нервной системой. Читайте детальнее.