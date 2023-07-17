Названо три знаки зодіаку, яким чужа романтика: вони не проявляють своїх почуттів

Освідчення в любові є важливими, щоб показати свою прихильність один до одного. Але деяким уродженцям зодіакального кола романтичні жести чужі: навіть якщо хтось їм закрутив голову, то про почуття вони не поспішають говорити. За словами астрологів, йдеться про Дів, Стрільців, Скорпіонів і Близнюків.

Діва

Для Дів романтика у стосунках другорядна. Свою любов вони проявляють більше через довірчі розмови чи допомогу у різних побутових ситуаціях. Той, хто чекає від них освідчення в коханні, отримає його лише один раз. І хоча уродженці знаку дійсно воліють не говорити про свої почуття, вони є вірними супутниками.

Стрілець

Стрільці – ті люди, з якими можна пройти вогонь та воду. Їхній партнер навряд чи почує багато слів про кохання, але буде впевнений, що завжди знайде підтримку. Уродженці знаку дуже допитливі, багато подорожують і намагаються пізнавати все нове. І залучать до цього обранця чи обраницю.

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Скорпіон

Стримано і з часткою скептицизму – та Скорпіон ставиться до життя. Уродженці цього знаку зодіаку завжди тримають невелику дистанцію, навіть у стосунках. Вони впевнені, що романтичні вечері при свічках – це не для них. Про почуття Скорпіони не говорять, своє ставлення показують скоріше діями.

Близнюки

Близнюки не люблять романтики – принаймні той, хто чекає на пелюстки троянд на ліжку або побачень на даху, буде розчарований. Уродженці знаку скупі на слова про почуття і до того ж дуже мінливі. Вони легко забувають про обіцянки, які дають, що стає перешкодою у побудові щасливих стосунків.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали найщасливіші дні для всіх знаків зодіаку у липні, коли мрії можуть здійснитись.

За їхніми словами, другий місяць літа стане доленосним періодом для деяких уродженців зодіакального кола – якщо на одних чекає фінансовий успіх, то інші знайдуть щастя в коханні. Однак для цього доведеться проявити сміливість та рішучість.

Також астрологи стверджують, що люди, народжені у певний час, частіше страждають від подібних захворювань. Деякі схильні до проблем із серцем, інші – з нервовою системою. Читайте детальніше.