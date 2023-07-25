Не будет счастья и призовете смерть: кому нельзя дарить чашки

Кому нельзя дарить чашку – что нельзя дарить

Несмотря на то, что чашка очень популярен сувениром, но дарить ее определенным людям нельзя. Поэтому важно знать несколько нюансов по поводу такого "презента".

Оказывается, что чашку нельзя дарить одинокому человеку, у которого нет пары. Поскольку это могут воспринять как пожелание всегда оставаться без пары.

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Если человек находится в отношениях, то сразу стоит подбирать две чашки. Если подарить только одну, то это спровоцирует ссора среди влюбленных, а также беды и даже расставание. Поэтому оптимальный подарок – парный набор.

Кроме этого, запрещено дарить чашки с эффектом потертости или специально устаревшие. Поскольку такой безобидный подарок может навлечь бедность в жизнь человека.

Также нельзя дарить чашки определенных цветов. К примеру, пожилых людей не стоит радовать чашками синего цвета, или темно-синего. Согласно народным приметам, это может приблизить их смерть.

Что сделать, чтобы подаренная чашка не доставляла неприятности?

Если вы все же решили подарить близкому человеку чашку, или она сама хочет такой подарок, то есть несколько способов избавиться от негативной энергетики.

Заполните чашку до краев любой крупой, чтобы подарок стал предвестником изобилия. Как известно, крупа символизирует хороший урожай и богатство.

Наполнить чашку сладостями, сухофруктами, кофейными зернами, чаем или другим лакомством. Так вы пожелаете сладкой и радостной жизни.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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