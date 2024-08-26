Не было данных в реестре 'Оберег', мужчина пошел в ТЦК, но получил 17 тысяч штрафа: что решил суд

Луцкий горрайонный суд Волынской области отменил постановление территориального центра комплектования (ТЦК), которым было оштрафовано мужчину на 17 000 гривен за нарушение правил военного учета. Суд установил, что ТЦК не предоставил достаточных доказательств для подтверждения нарушения.

Ситуация развернулась после того, как мужчина обнаружил отсутствие своих данных в военном реестре "Оберег", хотя стоял ранее на учете. Обратившись в ТЦК, он получил штраф, который впоследствии обжаловал в суде, пишет SUD.UA.

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Суд отметил, что согласно инструкции Минобороны, ТЦК должна императивно приобщать к протоколу доказательства, подтверждающие факт административного правонарушения. Эти доказательства должны содержать достоверную информацию и отвечать требованиям законодательства.

Ключевым требованием суда стало то, что ТЦК обязан проверять данные в других реестрах и базах данных, а результаты этих проверок должны быть вовлечены в протокол. Это обеспечивает объективное и справедливое рассмотрение дела, защищая права военнообязанных от безосновательного привлечения к ответственности.

Это решение суда подчеркивает важность тщательной проверки информации перед вынесением административных санкций и акцентирует необходимость соблюдения законодательных норм при оформлении материалов об административных правонарушениях.

Что такое реестр "Оберег"?

"Оберег" является автоматизированной системой Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, основная функция которой заключается в организации военного учета граждан.

Как проверить свои данные в реестре?

Граждане смогут получить доступ к реестру через мобильное приложение Дія. В онлайн-режиме можно будет подать свои данные в ТЦК и проверить, включены ли они в реестр.

Напомним, мы уже писали, при каких условиях военнообязанным нужно идти в ТЦК.

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