Не було даних в реєстрі 'Оберіг', чоловік пішов до ТЦК, але отримав 17 тисяч штрафу: що вирішив суд

Луцький міськрайонний суд Волинської області скасував постанову територіального центру комплектування (ТЦК), якою було оштрафовано чоловіка на 17 000 гривень за порушення правил військового обліку. Суд встановив, що ТЦК не надав достатніх доказів для підтвердження порушення.

Ситуація розгорнулася після того, як чоловік виявив відсутність своїх даних у військовому реєстрі "Оберіг", хоча раніше стояв на обліку. Звернувшись до ТЦК, він отримав штраф, який згодом оскаржив у суді, пише SUD.UA.

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Суд зазначив, що відповідно до інструкції Міноборони, ТЦК має імперативно долучати до протоколу докази, які підтверджують факт адміністративного правопорушення. Ці докази повинні містити достовірну інформацію і відповідати вимогам законодавства.

Ключовою вимогою суду стало те, що ТЦК зобов'язаний перевіряти дані в інших реєстрах і базах даних, а результати цих перевірок мають бути долучені до протоколу. Це забезпечує об'єктивний та справедливий розгляд справи, захищаючи права військовозобов'язаних від безпідставного притягнення до відповідальності.

Це рішення суду підкреслює важливість ретельної перевірки інформації перед винесенням адміністративних санкцій та акцентує на необхідності дотримання законодавчих норм під час оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення.

Що таке реєстр "Оберіг"?

"Оберіг" є автоматизованою системою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів, основна функція якої полягає в організації військового обліку громадян.

Як перевірити свої дані в реєстрі?

Громадяни зможуть отримати доступ до реєстру через мобільний додаток Дія. В онлайн-режимі можна буде подати свої дані до ТЦК та перевірити, чи включені вони в реєстр.

Нагадаємо, ми вже писали, за яких умов військовозобов'язаним потрібно йти до ТЦК.

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