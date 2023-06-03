Не делайте так: топ-4 неудачных причесок для редких волос

Жидкие волосы нужно укладывать так, чтобы зрительно увеличить количество волос на голове и добавить объем. Есть некоторые прически, которые лучше не делать, если у вас такой тип волос.

Неподходящие прически

Длинные прямые волосы. Сделает волосы визуально еще реже и тоньше. Кроме того, такая прическа откроет все недостатки лица.

Боб с тупыми кончиками. Длина до линии челюсти только подчеркнет редкость волос и отсутствие объема.

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Тяжелая челка. Такая челка не будет держаться на редких волосах. Кроме того, она рассчитана только на обладательниц густых волос. Если вы хотите челку – лучше сделайте ее многослойной.

Высокий хвост. Такая прическа сделает волосы еще более редкими и покажет кожу головы. Все недостатки будут подчеркнуты.

Обладательницам редких волос прекрасно подойдут мягкие, слегка взлохмаченные, объемные прически.

Напомним, мы уже писали, как правильно сушить волосы.

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