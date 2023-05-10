Не доехал на парад в москву: ВСУ в Бахмуте уничтожили танк окупантов Т-90М "Прорыв" за 4 000 000$ (видео)

В сети появилось видео, как ВСУ обнаружили и уничтожили российский современный танк Т-90М "Прорыв". Военную технику за 4 000 000$, не появившуюся на параде в честь 9 мая в москве, нашел и задержал дрон "Мавик" всего за 2000$. Сообщается, что кадры сняты в Бахмуте. Подходящий видеоролик распространяют украинские Telegram-каналы.

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Судя по эмблеме, работу проделали воины 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Оперативного командования "Восток" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. На видео можно увидеть кадры снятые аэроразведкой, на которых виден танк оккупантов, приехавший на огневую позицию и начавший обстрел.

Атака российского танка продолжалась недолго, потому что по нему начали вести огонь наши защитники. Оккупанты развернулись и начали бежать. Однако уже на следующих кадрах мы можем видеть застрявший на месте танк, после чего эффектно разразился.

Напомним, во вторник, 9 мая 2023 года российские власти в Москве устроили очередной парад, на который пригласили лидеров "дружественных стран". Так, у путина были замечены премьер-министр Армении Никол Пашинян, президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Узбекистана Шавкат Мирзиоиоев, а также Лукашенко Мирзийоев.

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