Не хуже, чем в салоне: как сделать педикюр в домашних условиях

Летний сезон, особенно если вы занимаетесь садом или огородом, может привести к сильному пересушиванию пяток, появлению трещин и огрублению кожи. ukr.media подсказал простой способ решить эту проблему, на который вы потратите всего 15 минут, и ваши пятки снова станут гладкими.

Как сделать пятки мягкими

В 2 литра теплой воды добавьте 2 столовые ложки перекиси водорода и 8 капель нашатырного спирта.

Окуните чистые ноги в этот раствор и оставьте их там на 15-20 минут.

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Затем возьмите терку для пяток и на нее обязательно нанесите немного геля для душа. Несколько минут потрите пятки теркой. Благодаря тому, что кожа будет распарена, а терка смазана гелем, лишняя сухая кожа легко сойдет, и эта процедура не будет болезненной, даже если у вас есть глубокие трещины.

После этого помойте ноги, высушите их полотенцем и нанесите любой крем, в составе которого имеется мочевина (желательно минимум 10% мочевины).

После этого смазывайте ноги кремом с мочевиной утром и вечером, и сухие пятки вас больше не побеспокоят.

Напомним, мы уже писали, как правильно ухаживать за ногами.

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