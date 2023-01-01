Не хватает специалистов: в Германии могут признать дипломы украинских воспитателей

Немецкие власти рассматривают возможность трудоустройства украинских беженцев с дипломами воспитателя.Такое решение следует из слов министра по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи ФРГ Лизы Паус.

Как пишет Deutsche Welle, об этом она сказала в интервью изданием медиагруппы Funke. Паус подчеркнула, что в этой области пока не хватает рабочих рук.

Она считает, что таким образом, украинские беженцы смогут быстрее интегрироваться на рынке труда.

"Очень важно без промедления признать их квалификацию и дать им возможность посещать языковые курсы. Нельзя допускать, чтобы украинские высококвалифицированные воспитательницы и воспитатели работали в немецких детсадах как формально неквалифицированные сотрудники из-за того, что здесь не признают их дипломы. Необходимо исправить эту ситуацию", – сказала она.

Напомним, что Германия стала второй страной по количеству украинских беженцев, получивших временное убежище.

По данным Центрального регистра иностранцев в Германии (AZR), к 1 ноября в ФРГ было зарегистрировано 1 019 789 человек, прибывших в страну из-за войны в Украине.

Напомним, что ранее о подготовке новых мест для беженцев на фоне предстоящей зимы заявили в Берлине. Там показали, где смогут разместить 10 тысяч украинцев.

Согласно исследованию, проведенному Исследовательским центром Федерального ведомства по делам миграции и беженцев, три четверти украинских беженцев в Германии планируют вернуться домой. В то же время, одна четверть хочет остаться в Германии.

Ранее стало известно, куда могут в Германии поехать украинские беженцы и какие выплаты их ждут.

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