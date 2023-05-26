Не используйте сушильную машину и замачивайте в соде: как правильно стирать спортивную одежду

Спорт очень полезен для здоровья и поднимает настроение. А еще больше его улучшает хорошая спортивная форма, за которой, тем не менее, нужно правильно ухаживать, чтобы она прослужила долго.

Стирайте спортивные вещи не реже раза в 3 дня

Пот и кожные выделения, которые попадают на спортивную одежду, вызывают появление неприятного запаха, а пот оставляет пятна, которые потом очень трудно вывести. Поэтому стирайте его регулярно.

Высокая температура стирки отрицательно влияют на форму

Часто спортивная одежда производится из синтетики, на которую высокая температура очень плохо влияет: одежда может сильно сесть, а волокна ослабиться. Перед стиркой внимательно изучите информацию на этикетке. Но обычно, спортивную одежду можно стирать при температуре 30-40 градусов.

Перед стиркой обработайте пятна

Пот очень сильно въедается в ткань и оставляет желтые пятна, поэтому перед стиркой смочите пятна белым уксусом.

Не используйте сушильную машину

Здесь действует такое же правило, как и с горячей водой: высокие температуры разрушают волокна спортивной одежды и нагревают ее, что может вызвать неприятный запах.

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Замочите в соде

Лучшим способом нейтрализации неприятного запаха на спортивной одежде является раствор 5-6 чайных ложек соды и прохладной воды, в котором замочите одежду на 30 минут. Затем стирайте, как обычно.

Не стирайте кроссовки в машинке

Стиркой в машинке вы можете повредить или уничтожить обувь. Лучше протирайте кроссовки тёплой водой, а внутрь насыпайте пищевую соду для нейтрализации неприятных запахов.

Напомним, мы уже писали, как удалить пятна от отбеливателя из одежды с помощью алкоголя.

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