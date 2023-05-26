Не використовуйте сушильну машину та замочуйте в соді: як правильно прати спортивний одяг

Спорт дуже корисний для здоров’я та підіймає настрій. А ще більше його поліпшує гарна спортивна форма, за якою, тим не менш, треба правильно доглядати, щоб вона прослужила довго.

Періть спортивні речі не рідше раза на 3 дні

Піт та шкірні виділення, які потрапляють на спортивний одяг спричиняють появу неприємного запаху, а піт залишає плями, які потім дуже важко вивести. Тому періть його регулярно.

Високі температури прання негативно впливають на форму

Часто спортивний одяг виготовляється з синтетики, на яку висока температура дуже погано впливає: одяг може сильно сісти, а волокна послабитись. Перед пранням уважно вивчіть інформацію на етикетці. Але зазвичай, спортивний одяг можна прати при температурі 30-40 градусів.

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Перед пранням обробіть плями

Піт дуже сильно в’їдається у тканину та лишає жовті плями, тому перед пранням змочіть плями білим оцтом.

Не використовуйте сушильну машину

Тут діє таке ж правило, як і з гарячою водою: високі температури руйнують волокна спортивного одягу та нагрівають його, що може викликати появу неприємного запаху.

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Замочуйте в соді

Кращим способом нейтралізації неприємного запаху на спортивному одязі є розчин 5-6 чайних ложок соди та прохолодної води, у якому замочіть одяг на 30 хвилин. Потім періть, як зазвичай.

Не періть кросівки в машинці

Пранням у машинці ви можете пошкодити або й знищити взуття. Краще протирайте кросівки теплою водою, а всередину насипайте харчову соду для нейтралізації неприємних запахів.

Нагадаємо, ми вже писали, як видалити плями від відбілювача з одягу за допомогою алкоголю.

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