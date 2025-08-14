На які виплати можуть претендувати військові з інвалідністю

Військовослужбовці, яким офіційно встановили інвалідність, отриману під час війни, мають право на одноразову грошову виплату. Її розмір залежить від присвоєної групи інвалідності.

Про це повідомляло Міноборони України. Щоб отримати допомогу, чинні військові повинні подати заяву у свою військову частину, а ті, хто вже звільнився зі служби, – до територіального центру комплектування, де перебувають на обліку.

У 2025 році суми виплат становлять:

І група інвалідності – 400 прожиткових мінімумів, або 1 211 200 грн;

– 400 прожиткових мінімумів, або 1 211 200 грн; ІІ група інвалідності – 300 прожиткових мінімумів, або 908 400 грн;

– 300 прожиткових мінімумів, або 908 400 грн; ІІІ група інвалідності – 250 прожиткових мінімумів, або 757 000 грн.

