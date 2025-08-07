Соцдопомога для осіб за 65: хто з українців може отримати виплати та скільки

В Україні особам, яким виповнилося 65 років, але які не набрали необхідного страхового стажу для призначення пенсії, держава надає соціальну допомогу. Її розмір розраховується на основі прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність, встановленого на 2025 рік.

Цю інформацію оприлюднено на порталі "Безоплатна правова допомога". У 2025 році підвищено вимоги до мінімального страхового стажу, необхідного для оформлення пенсії за віком, тому частина громадян не зможе вийти на пенсію у встановлений термін. Для отримання пенсії у 60 років необхідно мати щонайменше 32 роки страхового стажу – як для жінок, так і для чоловіків.

Пенсійне забезпечення у 63 роки можливе, якщо тривалість стажу становить від 22 до 31 року. У 65-річному віці пенсію можуть призначити за наявності стажу від 15 до 21 року.

Читайте також: Базова соцдопомога для українців: хто має право на виплату та яку суму можна отримати

Особи, які не мають необхідного страхового стажу для виходу на пенсію, можуть у певних випадках претендувати на державну соціальну допомогу, відому як "соцпенсія". Таке право передбачене для:

громадян віком від 65 років, які не змогли оформити пенсію або мають встановлену інвалідність;

осіб, які не отримують пенсій чи інших соціальних виплат;

малозабезпечених мешканців, які відповідають критеріям допомоги.

Повний перелік умов для призначення соціальної допомоги визначений у постанові Кабінету Міністрів № 261 від 2 квітня 2005 року.

Виплата допомоги можлива за таких обставин:

особа має громадянство України та постійно проживає на її території;

іноземці або особи без громадянства, які переїхали до України на постійне місце проживання;

особи, що мають статус біженця або потребують додаткового захисту;

громадяни Республіки Польща, які тимчасово перебувають в Україні.

Який розмір соціальної допомоги передбачено

Сума соцвиплат визначається на основі прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян, встановленого на 2025 рік. Виплати передбачені в таких обсягах:

для осіб з інвалідністю I групи – 100% (2361 грн);

для інвалідів II групи – 80% (1888 грн);

для інвалідів III групи – 60% (1416 грн);

для священнослужителів – 50% (1180 грн);

для громадян віком від 65 років – 30% (708 грн).

Читайте також: Виплати під прицілом: в Україні стартує масова перевірка соцдопомоги

Щоб оформити цю допомогу, необхідно зібрати такі документи та звернутися до Пенсійного фонду України:

заяву на призначення соціальної допомоги;

паспорт;

трудову книжку (за наявності);

реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН);

декларацію про доходи та майновий стан із зазначенням складу сім’ї.

Виплати здійснюються:

особам, які досягли 65-річного віку – безстроково, за умови дотримання вимог;

особам з інвалідністю – на період, поки діє встановлена група інвалідності.

Раніше ми розповідали, що вигідніше отримувати українському пенсіонеру - соцдопомогу чи пенсію.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!