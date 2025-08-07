Що вигідніше отримувати українському пенсіонеру - соцдопомогу чи пенсію

Після досягнення пенсійного віку українці можуть отримувати фінансову підтримку у вигляді двох видів виплат — страхової пенсії або соціальної допомоги. Один із цих варіантів передбачає нарахування коштів навіть за відсутності трудового стажу.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України. У 2025 році право на пенсію за віком мають ті, хто досяг 60 років і має щонайменше 32 роки страхового стажу. Якщо трудовий стаж менший, вік виходу на пенсію збільшується: за наявності 22–32 років стажу — до 63 років, а при 15–22 роках — до 65 років.

Сума виплат напряму залежить від розміру заробітної плати та кількості років страхового внеску. Наприклад, при 32 роках стажу та зарплаті в 8 000 гривень мінімальна пенсія може становити 3 028 гривень. Водночас, навіть при вищому рівні доходу, але меншому стажі, розмір виплат може залишитись на мінімальному рівні.

Громадяни, які досягли 65-річного віку, але не мають необхідного страхового стажу для оформлення пенсії, можуть звернутися по соціальну допомогу. Її сума визначається залежно від прожиткового мінімуму та доходів сім’ї за останні пів року. Максимально можна отримати 3 028 гривень.

