Порівняння зарплат у Туреччині та Україні у 2025 році: що варто знати

В Україні мінімальна зарплата наразі становить 8 тисяч гривень, тоді як у Туреччині цей показник значно більший. Країна підвищила мінімальні зарплати на 30%.

Міністр праці Ведат Ісіхан повідомив, що мінімальна місячна зарплата в 2025 році збільшилася до 22 104 лір порівняно з попередніми 17 002 лірами. Таке підвищення відповідає очікуванням ринку, пише сайт Факти.

Більше третини працівників отримують мінімальну оплату, яка впливає на формування інших рівнів зарплат. Політики також прогнозують, що інфляція знизиться до 21% до кінця 2025 року з теперішніх 47,1%.

Згідно з даними Євростату, середня місячна зарплата в Туреччині становить приблизно €873. Це найнижчий показник серед кандидатів на вступ до ЄС і єдина країна, де середній дохід не перевищує €1 000.

Якщо враховувати купівельну спроможність, різниця в заробітках трохи зменшується, однак загалом рівень оплати праці в Туреччині значно поступається показникам Західної та Північної Європи.

Читайте також: Українцям з середньою зарплатою "не світить" навіть середня пенсія: на які виплати можна розраховувати

У великих містах, зокрема в Стамбулі, зарплати вищі, особливо в галузях фінансів, інформаційних технологій та страхування. Водночас сфери обслуговування та некваліфікованої праці мають суттєво нижчі доходи.

Розмір середньої зарплати в Туреччині у 2025 році суттєво варіюється залежно від професійного досвіду, навичок, компанії, галузі та регіону.

Наприклад, у Стамбулі середній заробіток коливається приблизно від €1 200 до €1 475 до оподаткування. Спеціалісти з дипломами турецьких або відомих європейських університетів можуть розраховувати на зарплату понад €1 840. Водночас у некваліфікованих сферах оплата зазвичай не перевищує €550–640.

Найвищі доходи зафіксовані у сферах страхування, фінансів та інформації й комунікацій – від €1 280 до €1 370. Найнижчі заробітки – у готельно-ресторанному бізнесі, адміністративній та допоміжній діяльності, де зарплата становить близько €550–600.

Читайте також: Середня зарплата в Україні зросте майже до 40 тис. грн: коли це може статися

Середні зарплати в основних галузях економіки Туреччини у 2025 році (у євро на місяць):

сектор інформації та комунікацій –1 170 €;

фінансові та страхові послуги – 1 120 €;

науково-дослідна й технічна діяльність – 980 €;

охорона здоров’я та соціальна сфера – 875 €;

енергетика (постачання електроенергії, газу, пари, кондиціювання) – 930 €;

операції з нерухомим майном – 815 €;

освіта – 750 €;

гірничодобувна промисловість – 700 €;

водопостачання, каналізаційне обслуговування, управління відходами – 690 €;

мистецтво, розваги та відпочинок – 670 €;

оптова й роздрібна торгівля – 570 €;

виробничий сектор – 565 €;

будівництво – 545 €;

транспорт і зберігання – 540 €;

адміністративні та допоміжні послуги – 505 €;

готельно-ресторанний бізнес – 500 €;

інші види обслуговування – 535 €.

Порівняння середніх зарплат у Туреччині та Україні

За інформацією Державної служби статистики України, середня місячна зарплата в Україні у першому кварталі 2025 року зросла на 24,1% у порівнянні з тим самим періодом минулого року і склала 23 460 гривень, що приблизно дорівнює €487.

У той же час, за даними Євростату, середній дохід у Туреччині у 2025 році становить близько €873 на місяць. Таким чином, середня зарплата в Туреччині приблизно у 1,8 раза перевищує український показник.

Як кандидат на вступ до Європейського Союзу, Туреччина демонструє стабільне зростання заробітних плат, хоча за абсолютними цифрами вона все ще поступається більшості країн Західної Європи. Україна ж, попри значне збільшення середнього рівня зарплат, має нижчі показники у євроеквіваленті.

Раніше ми розповідали, що зарплати в Україні зростають, але не для всіх.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!