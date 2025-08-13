Яка категорія українців має право на отримання 13 пенсії у серпні

В Україні існує поширений серед громадян термін "13-та пенсія", яким називають виплату недоотриманих пенсійних коштів у разі смерті пенсіонера. Отримати її можуть родичі померлого, незалежно від віку, якщо звернуться до відповідних органів протягом шести місяців з моменту смерті.

Як пояснили у Пенсійному фонді України, йдеться про суму пенсії, яка належала пенсіонерові, але не була виплачена. Вона нараховується членам родини, що проживали з ним на день смерті, а також непрацездатним утриманцям — навіть якщо вони мешкали окремо. Якщо за виплатою звертається кілька осіб, кошти діляться між ними порівну.

Подати заяву можна у сервісному центрі ПФУ або через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг. До заяви необхідно додати свідоцтво про смерть, документи, що підтверджують родинні зв’язки, паспорт, ідентифікаційний код, реквізити банківського рахунку та довідку про проживання разом із пенсіонером на момент його смерті. Якщо ж кошти увійшли до складу спадщини, додатково подається свідоцтво про право на спадщину.

Виплата здійснюється на банківський рахунок заявника або, за його відсутності, через систему "Швидка копійка" в будь-якому відділенні "Ощадбанку" за паспортом та ідентифікаційним кодом.

