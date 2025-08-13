В 'Ощадбанку' пояснили, у яких випадках клієнтам можуть відмовити у видачі коштів

Деякі клієнти державного банку "Ощадбанк" стикаються з обмеженнями, через які не можуть зняти кошти з карткового рахунку безпосередньо в касі. Про подібну ситуацію повідомив один із користувачів банку.

Інформація про це опублікована на сайті "Мінфін", де громадяни залишають відгуки про обслуговування у фінансових установах. Як повідомляється, випадок стосується переселенця з Донецької області, який зіткнувся з неможливістю отримати кошти у відділенні банку в Дніпрі.

Чоловік звернувся до банку через закінчення терміну дії пластикової картки, щоб відновити доступ до рахунку. У фінустанові повідомили, що перевипуск карти триватиме 14 днів. Він намагався зняти гроші з заблокованої картки через касу, проте отримав відмову, оскільки є мешканцем іншого регіону.

Читайте також: В "Ощадбанку" ухвалили рішення щодо терміну дії карток: коли заблокують

"Ми переселенці з Донецької області. Моєму батькові 86 років. Коли його картку заблокували, ми прийшли у відділення для перевипуску. Нам сказали, що картку виготовлять за два тижні, а гроші в касі з паспортом зняти не вдалося, бо батько з іншої області", – йдеться у зверненні.

Чому Ощадбанк може відмовити у наданні фінансових послуг

На порталі зазначено, що в кожній області Ощадбанку існує окрема база клієнтів, до якої співробітники відділень з інших регіонів доступу не мають.

"Наприклад, працівники відділень Ощадбанку в Києві не можуть переглянути інформацію про клієнтів банку у Львові та Львівській області", – пояснюють у банку.

Причиною цього стала реорганізація: обласні філії перетворили на регіональні представництва та перевели на єдиний МФО (міжбанківський фінансовий орган). Хоча рахунки клієнтів були перенумеровані, регіональні бази так і не об’єднали в одну, доступну з усіх областей країни.

У результаті зняти кошти в іншому регіоні можна лише за наявності дійсної банківської картки Ощадбанку.

Раніше ми розповідали, скільки коштує поповнити картку Ощадбанку у 2025 році.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!