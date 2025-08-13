Сухо та сонячно: прогноз погоди в Україні на 14 серпня

У четвер, 14 серпня, в Україні очікується тепла та комфортна погода без опадів у жодному регіоні. Денна температура у більшості областей коливатиметься в межах +24…+29 градусів, а на заході та півдні стовпчики термометрів піднімуться до +28…+32.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко. У Києві цього дня буде сонячно, сухо та тепло, з температурою близько +26 градусів. Діденко зазначила, що антициклон і надалі визначатиме погодні умови, тож до кінця тижня в Україні збережеться тепла, а подекуди навіть спекотна погода.

У неділю спека особливо відчуватиметься на півдні, сході та в центральних областях, де температура сягне +30…+36 градусів. Водночас на заході та півночі 17 серпня стане значно прохолодніше — від +20 до +25 градусів.

